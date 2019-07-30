Киев, , 20:47 — REGNUM

Владимир Зеленский President.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому важно занять прагматичную позицию в реализации государственной политики, в частности, нужно вывести Украину «из вечной грызни по поводу языка, веры, Бандеры» и обратить внимание на экономику и институты. Об этом 30 июля написал на своей странице в Фейсбуке политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

Он предупреждает, что рано или поздно Зеленскому придется сформулировать рецепты роста благосостояния граждан и экономики, отношение к российским производителям товаров.

«Да, Украина — не США, она не может вести столь агрессивную протекционистскую политику, но она наконец должна ее начать формулировать. У нас есть свои национальные интересы и они могут конфликтовать с интересами других игроков. Даже наших стратегических партнеров. Это нормально. Новые антисистемщики вроде Трампа и Джонсона — это не про открытый рынок и дружелюбную страну, а про заградительные меры, пошлины, эмбарго и защиту своих производств. Вот и Зеленскому, а также его Кабмину, точно придется разобраться в клубе каких парней они находятся. И уж точно придется отвечать насколько мы будем дружелюбны к любым производителям, включая товары и услуги из РФ, пока ситуация между странами такая, какая она есть сегодня», — добавил Романенко.

Он также советует Зеленскому заключить пакт с крупным бизнесом, чтобы они не вмешивались в политику и платили налоги внутри страны в обмен на защиту со стороны государства.

« PS . Предвкушая рассказы о том, что это же всё заводы наших олигархов — сразу посылаю всех смотреть производства каких олигархов защищает тот же Трамп в США. Трампа, как и любого лидера, должно беспокоить только то, насколько эффективно работают заводы, сколько рабочих мест дают и сколько налогов платят. Это может быть часть пакта Зеленского с крупным бизнесом — вы перестаете лезть в политику, потому что государство будет вас жестко защищать на украинском и внешних рынках. Просто платите налоги в Украине и у нее будет достаточно ресурсов, чтобы вы себя чувствовали в безопасности», — подытожил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Зеленский заявил, что провел переговоры с представителями крупных украинских промышленных корпораций, в частности с собственником группы СКМ Ринатом Ахметовым и собственником группы «Интерпайп» Виктором Пинчуком. По его словам, бизнесмены согласились вкладывать свои деньги в восстановление инфраструктуры, экономики и социальной сферы региона.

Зеленский отметил, что Пинчук пообещал профинансировать покупку квартир для семей 24 украинских моряков, а также заниматься решением проблем, связанных с лечением, реабилитацией и социальной поддержкой украинских солдат. При этом Ахметов займется медициной и дорогами Донбасса, а Коломойский — инфраструктурой. «Но он еще об этом не знает», — уточнил президент.