Лондон, 30 июля 2019, 20:34 — REGNUM
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Вардакаром, 30 июля передает агентство Reuters.
Джонсон заявил, что «предпочитает покинуть ЕС с соглашением о выходе», но сделка с Брюсселем не должна содержать требования о «жесткой границе» с Ирландией.
Согласно заявлению офиса ирландского лидера, Вардакар пригласил Джонсона на переговоры в Дублин. Неизвестно, принял ли Джонсон приглашение.
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