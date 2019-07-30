Лондон, , 20:34 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Вардакаром, 30 июля передает агентство Reuters.

Джонсон заявил, что «предпочитает покинуть ЕС с соглашением о выходе», но сделка с Брюсселем не должна содержать требования о «жесткой границе» с Ирландией.

Согласно заявлению офиса ирландского лидера, Вардакар пригласил Джонсона на переговоры в Дублин. Неизвестно, принял ли Джонсон приглашение.

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