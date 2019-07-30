Новосибирск, , 20:16 — REGNUM

Судебное заседание по иску незарегистрированного кандидата в мэры Новосибирска Алексея Южанина состоится 31 июля. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на своей странице в Facebook рассказал руководитель Межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

«Впрочем, вероятнее всего, несмотря на все усилия, регистрации не произойдёт», — считает Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»), которому избирком отказал в регистрации на выборах мэра Новосибирска, решил обжаловать это решение в суде. По словам Южанина, в регистрации ему отказали из-за того, что в документах, поданных в избирательную комиссию, не были указаны дата рождения, место жительства и место работы.

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Кроме того, Южанин объявил голодовку. А сегодня, 30 июля, вышел на одиночный пикет, где ему стало плохо.

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