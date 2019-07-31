Москва, , 02:17 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает решительных действий, которые требует общество, потому что боится за свою жизнь. Об этом при помощи телемоста заявил украинский композитор Владимир Быстряков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Сейчас [Зеленский] получил большинство в парламенте, но я не уверен, что он будет делать что-то адекватное, потому что он опасается за свою жизнь», — заявил Быстряков.

Опасения Зеленского связаны с украинскими радикалами, которые недовольны потерей власти на Украине, полагает эксперт. Эти группы могут попытаться при помощи насилия вернуть своё влияние. Что касается армии и других силовых структур, то по мнению Быстрякова, нынешний глава Украины не имеет над ними власти:

«Иначе чем объяснить эти паузу? Он ничего радикального не предпринял. Кроме [ожидаемого обществом] ареста Порошенко, у нас четыре тысячи политических заключенных, есть журналист Кирилл Вышинский, который ещё сидит, у нас есть «языковой закон», который унижает миллионы украинцев. Он чего пока не сделал и думаю, что из-за опасений за свою жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Порошенко вместе с семьёй покинул Украину и, по имеющимся данным, находится в Турции.

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