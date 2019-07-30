Тегеран, , 20:12 — REGNUM

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что политика США на Ближнем Востоке — это самый крупный провал этой страны со времен войны во Вьетнаме. Соответствующее сообщение Зариф опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 30 июля.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зариф считает, что вся политика США на Ближнем Востоке за последние десятилетия является одним сплошным провалом.

«Тысячелетиям иранцы оказывались сильнее своих агрессоров. А США потратили 7 триллионов долларов и пролили реки крови в нашем регионе, но в итоге это стало их самым большим провалом со времен войны во Вьетнаме», — пишет глава иранского внешнеполитического ведомства.

Также Зариф призвал президента США Дональда Трампа отказаться от «ложной истории «группы-Б» и её жажды бесконечной войны.

Под «группой-Б» глава иранского МИД называет некое «объединение» ряда лиц, а именно: советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана аль-Сауда, наследного принца ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Зариф подчеркнул, что дипломатия равнозначна благоразумию, а вовсе не слабости.

Напомним, что с приходом к власти в США Трампа американская политика против Ирана приняла отчетливо конфронтационный характер.