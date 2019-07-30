30 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Зеленского интересует не просто смена лиц в действующей системе власти, а полная перезагрузка самой системы. Сейчас, на волне успеха, куража, кредита электорального доверия «слуги» на местных выборах порвут всех.

Андрей Ганжа, , 19:55 — REGNUM

И хочется, и колется, и с Урсулой непонятно… Особенно если определять свободу как возможность беспрепятственного выбора между различными возможными направлениями действий. Партия Зеленского обеспечила себе такую свободу, создав полноценные предпосылки для отказа от правового наследия «эпохи Порошенко», кадровой зачистки от «людей Порошенко» и даже контроля над внутренними процессами в Конституционном суде «порошенковского призыва». А сам Владимир (он именно так просил его называть) уверенно сидит в президентском кресле уже четвертый месяц.

Зеленский

И вот теперь парламент. Итоги выборов были ожидаемы, но мало кто ожидал таких цифр итогов. Зеленый «Слуга народа» набрал 43,16% и в результате получил 254 места в Верховной Раде. Всего в парламенте 450 кресел, но 26 останутся вакантными из-за ухода Крыма и конфликта на востоке страны. Для абсолютного большинства и принятия парламентского решения необходимы 226 голосов. И они у ЗЕленых уже есть.

Вопрос о коалиции большинства в парламенте потерял смысл. «Слуга народа» не нуждается в соратниках, ему нужны ауксилларии (отряды союзных аборигенов, прикрывавшие фланги древнеримского легиона). А таковых они найдут для решения любого вопроса, требующего конституционного большинства (2/3 Рады или 300 человек). Но разве в случае гипотетической необходимости референдума по ситуации на востоке не проголосуют «за» оппозиционеры из «За Життя — Оппозиционная платформа» и «Оппозиционного блока»? А их 43 и 6 человек соответственно…

Или в случае референдума «за НАТО» не встанут в строй «бойцы» из порошенковской «Европейской солидарности» (25 штыков), тимошенковской «Батькивщины» (26) или вакарчуковского «Голоса» (20)?

То есть Зеленский оседлал, как свой любимый велосипед в сериале «Слуга народа», и законодательную, и исполнительную, и судебную власть страны. И сейчас представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус был достаточно бесцеремонен: Зеленые «заберут все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве». И несколько менее уверенно продолжил: «В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю».

Все это означает, что «слуги» намерены провести полную перезагрузку власти и тогда с особой остротой поднимается вопрос о сроках местных выборов в Украине. Теоретически они должны состояться 25 октября 2020 года. В этот день будут выбирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов. Результаты выборов должны обнародовать не позднее, чем 9 ноября.

Но уже 16 июля, еще до парламентских выборов, Руслан Стефанчук, представитель президента в Верховной Раде, заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского не исключает возможности проведения внеочередных выборов в органы местного самоуправления. Зеленского интересует не просто смена лиц в действующей системе власти, а полная перезагрузка самой системы. Президентского легата можно понять. Сейчас, на волне успеха, куража, кредита электорального доверия «слуги» на местных выборах порвут всех.

Через пятнадцать месяцев, после малоотапливаемой зимы (поклон российским санкциям) и в канун новых снегов кураж и кредит слегка подмерзнет, и команде Зеленского уже придется давать ответы на очень кислые вопросы.

Да и команда может быть уже не та. Даже сейчас, в разгар триумфа, уже становятся заметны противоречия (если не линии раскола) в зеленом пока монолите. Вот и по поводу досрочных выборов уже есть напряжение. Дмитрий Разумков, лидер партии и будущий украинский спикер, считает, что «все-таки местные выборы пройдут в 2020 году, но многое будет зависеть в том числе и от органов самоуправления, местных органов власти». Кстати, очень изящный пассаж. Разумков фактически говорит местным лидерам: «Будете поддерживать новую власть — досидите сроки в своих креслах. А нет — ну, тогда извините».

Разумкова тоже можно понять: «слуги», конечно, на коне, но еще не в седле. Во всяком случае в вопросах контроля над силовиками. Пока у Зеленского «свой» человек — лейтенант Иван Баканов — возглавляет только Службу безопасности Украины. Генеральный прокурор Юрий Луценко, главный военный прокурор Анатолий Матиос, министр обороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков — все они работали при Петре Порошенко. И найти с ними общий язык будет совсем нелегко: ну как можно договориться с Луценко, о котором Зеленский как-то заметил: «Для чего нужны такие прокуроры, которые могут посадить только собственную печень?». Стоит ли удивляться, что из генпрокуратуры доносятся рассказы о том, что уже давно Андрей Богдан, шеф Офиса президента (бывшая Администрация президента), звонит Юрию Луценко и просит инициировать арест всего имущества Петра Порошенко, в частности — завода «Ленинская кузница» и телеканала «Прямой». Луценко отказывается…

Так что тайм-аут нужен всем. Зеленой команде — что бы ногою твердой стать у руля силовых ведомств, а экс-«порошенковцам» — чтобы подготовить себе новые позиции. Министр Аваков, например, планирует формирование в парламенте «своей» депутатской группы «Порядок» (20−30 человек из числа самовыдвиженцев).

А военный прокурор Матиос… Что, кто-то действительно считает, что задержание российского танкера Nika Spirit в Измаиле это действительно контрабанда или изъятие вещественного доказательства по делу о блокировании и захвате украинских военных судов в Керченском проливе? Ерунда, российские корабли Азово-Донского пароходства все эти годы спокойно чинились на Измаильском судоремонтном заводе. Тем завод и выжил. Арест судна — это акция военной прокуратуры, цель и результаты которой будут понятны уже в ближайшее время.

И «диапазон сроков» у игроков достаточно велик. Процесс подготовки к 1-й сессии новоизбранного парламента в Украине регламентирован законами «О выборах народных депутатов Украины» и «О Регламенте Верховной Рады». Первое заседание созывается не позже чем на 30 день после обнародования результатов выборов (в данном случае — до 9 сентября). Хотя это может произойти и раньше. Андрей Герус уже заявил, что парламент «заработает в какой-то из дней в период с 24 августа по 6 сентября», причем скорее всего — 24 августа, в День Независимости Украины. И уже в этот день Зеленский может повторить свой инаугурационный финт — распустить все местные органы власти. И тогда выборы можно будет провести уже через сорок дней — в начале октября 2019 года.

Сам главный бенефициар (или возможный пострадавший?) от будущих местных выборов, Владимир Зеленский, молчит. Максимум — отмечает, что выслушает всех и выберет правильный вариант развития событий. Или тот, который ему настоятельно подскажут. Ведь неизвестно, как отнесется к смещению сроков ЕС. У ЕС теперь новое начальство, и в политтусовке ходят слухи, что новая председатель Еврокомиссии, экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен не особо довольна возможным нарушением уже установившейся демократической процедуры.

Значит нам здесь, в Украине, следует попросить чашечку кофе и вспомнить слова старого изобретателя швейных машинок: «Мы должны верить в свободу воли. У нас просто нет выбора» (Айзек Зингер).