Москва, , 02:02 — REGNUM

Во время обучения избранных депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» психологи будет выбирать из них лиц, заслуживающих доверия и напротив, потенциальных предателей и бунтовщиков. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Юрий Афонин (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

29 июля на Украине начались курсы для избранных народных депутатов от «Слуги народа». Их обучат основам экономики и государственного управления. Таким образом планируется повысить грамотность депутатов Верховной рады от этой партии.

Однако это далеко не единственные цели курсов, считает депутат Госдумы РФ.

«Задача стоит их познакомить. Как я понимаю, партия формировалась в спешке и многих не так знают избиратели. Второе — с ними, я думаю, работают опытные психологи и специалисты, которые будут определять расклад, кто выделяется, кого надо выдвинуть на первые позиции, кого осадить, кто будет выступать в рамках массовки», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению общественного деятеля Николая Старикова украинская власть поменяла только оболочку, но не свою прежнюю суть.

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