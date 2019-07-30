Новосибирск, , 19:54 — REGNUM

Депутат горсовета Новосибирска, кандидат на пост мэра Новосибирска Наталья Пинус дала прогноз по введению режима ЧС в Новосибирске в связи с лесными пожарами в ряде регионов Сибири. По мнению Пинус, в Новосибирске ситуация с задымлением от пожаров должна снизиться — по прогнозам состояние низкого давления на территории Западной Сибири изменится. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Пожары не тушатся из-за соответствующей методики Рослесхоза, которая позволяет не останавливать огонь, если нет угрозы объектам экономики», — отмечает она.

Пинус также привела анализ ситуации компанией CityAir. Согласно указанным данным, накоплению загрязнений в воздухе над Западной Сибирью способствует область низкого давления. По мнению специалистов, на которых ссылается депутат, площадь нынешних пожаров выше средней. Среднесуточные значения массовой концентрации взвешенных веществ в Новосибирске с 21 июля превышали предельную величину, установленную Роспотребнадзором. По прогнозам компании CityAir, большая часть воздушных масс, насыщенных вредными частицами, переместится и через несколько дней достигнет западного побережья США. Но меньшая часть устремиться на юг и на следующей неделе может вновь вернуться в район Новосибирска. В августе, пишет Наталья Пинус, леса продолжат гореть, а в начале сентября на севере выпадет снег и очередной сезон лесных пожаров в Северном полушарии подойдет к концу.

Напомним, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске сегодня, 30 июля, вновь начал повышаться и вырос с трёх баллов (29 июля) до четырёх.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Госдума намерена поставить перед Минприроды вопрос об изменении нормативного акта, позволяющего региональным властям отказываться от тушения пожаров на некоторых территориях.

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