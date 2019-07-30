Москва, 30 июля 2019, 19:53 — REGNUM
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прогнозирует рост числа бедных в России не за счет смены методики подсчета, а из-за политики правительства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.
Увеличение количества бедных россиян до 14,3% в I квартале года связано с изменением методики подсчета Росстата, а также невысокой индексацией зарплат отельных категорий бюджетников, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
«Господин министр! Ущербна не методика подсчета, а нынешняя политика правительства, обслуживающая интересы олигархов и спекулянтов, «удушающая» трудящихся и реальный сектор экономики», — считает Зюганов.
Он прогнозирует ухудшение ситуации.
«Дальше будет только хуже вне зависимости от методик подсчета. Нужно срочно менять нынешний разрушительный курс», — уверен коммунист.