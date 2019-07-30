Москва, , 19:50 — REGNUM

Коалиционное правительство Германии расколото по поводу того, следует ли внести свой вклад в миссию по защите судоходства в Ормузском проливе. По информации военного новостного ресурса Defense-aerospace.com со ссылкой на Deutsche Welle German Radio, на этот счет есть разные мнения.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия уже получила официальное предложение от США с просьбой поддержать британский план военно-морской миссии, наряду с Францией и Британией, по обеспечению безопасного судоходства через Ормузский пролив у берегов Ирана и борьбе с «иранской агрессией».

Норберт Рёттген, высокопоставленный деятель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и председатель парламентского комитета по иностранным делам, отметил, что у Германия есть моральный долг по этому вопросу, учитывая экономическую зависимость страны от экспорта.

Член комитета по обороне Бундестага от СДПГ Карл-Хайнц Бруннер наоборот считает, что участие Германии в настоящее время не является ни необходимым, ни целесообразным: обеспечение свободных торговых путей возможно и дипломатическим путем, а военные варианты могут способствовать дальнейшей дестабилизации.

По мнению члена Бундестага от Социалистической левой партии Севим Дагделен, Германия не должна попасть в ловушку президента США Дональда Трампа и его ближайшего союзника премьер-министра Британии Бориса Джонсона и позволить втянуть себя в конфликт или подготовку к войне против Ирана.

Журналист и немецкий эксперт в области обороны Томас Вигольд считает, что вооруженные силы Германии практически ничего не могут предложить в данной ситуации. Участие кораблей надводного флота затруднительно для Германии, так как количество кораблей ограничено, значительная часть их находится в ремонте. Чтобы принять участие в миссии в Ормузском проливе, придется выводить военные корабли либо из подразделений НАТО, либо из других миссий. По мнению Вигольда, проще и быстрее всего было бы развернуть морской патрульный самолет.