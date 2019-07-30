Нью-Йорк, США, , 19:39 — REGNUM

США и их союзники пытаются сохранить террористический анклав в сирийском Идлибе, заявил 30 июля постпред России при ООН Василий Небензя.

На заседании Совбеза ООН Василий Небензя подчеркнул, что такой террористический «заповедник» нужен западным странам для сохранения инструмента борьбы против сирийских властей.

Российский постпред также отметил, что Россия совместно с Турцией будут продолжать добиваться урегулирования в Сирии в рамках меморандума, подписанного в 2018 году в Сочи.

«Призываем не мешать нашим усилиям путем создания политического прикрытия террористам и их провокациям», — сказал постпред России на заседании Совбеза ООН.

Напомним, США и их союзники постоянно упрекают Дамаск и Москву в «избыточном» применении силы по отношению к незаконным вооружённым формированиям, скопившихся в зоне «Идлиб».

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