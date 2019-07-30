Киев, , 19:33 — REGNUM

Украинские блогеры и эксперты активно комментируют в соцсети Фейсбук интервью пятого президента Украины Петра Порошенко, которое он дал «Украинской правде» по итогам допроса в Государственном бюро расследований.

В частности, экс-замглавы администрации президента Андрей Портов выразил уверенность в том, что заявления Порошенко будут использованы для увеличения уровня его токсичности, превращения в «политическое чучело» и доведения до справедливого приговора.

«Уважаемые друзья, кто-то может поверить, что Порошенко не знает ключевых деталей своей офшорной сделки в 300 миллионов долларов (7,6 млрд гривен, полтора КАМАЗа, 18,5 тонн 500-гривневых купюр)? Или все уже привыкли, что с гуся вода? Это хорошее интервью. Оно плотно закрепляет за фигурантом образ государственного преступника. Мы будем использовать каждое его лживое слово для увеличения уровня его токсичности, превращения в политическое чучело и доведения до быстрого и справедливого приговора», — отметил Портнов.

Он выразил сомнения, что Порошенко не контролировал ход сделки по продаже завода «Кузня на Рыбальском» бизнесмену Сергею Тигипко.

«Также фигурант сказал, что не может прокомментировать, откуда взялась такая цена продажи его собственного завода. Ещё Порошенко не помнит аудиторскую компанию, которая оценивала эту сделку», — добавил Портнов.

В свою очередь блогер Александр Гросул считает, что Порошенко превратил государство в собственную «репрессивную машинку», чтобы «раздевать и забирать чужое».

«Но уже сейчас очевидно, что совсем скоро ему будет не до ребрендинга БПП, гуляния по славному городу Львову, «8%», кормёжки наиболее гадливых порохоботов и финансирования теле/сливного «Прямого»… Его начнут догонять. Обязательно. Упорно, молча, жестоко, безжалостно. По разным причинам… Но прежде всего потому, что он всегда играл беспредельно. Нагло раздевал и забирал чужое, превратив государство в личную репрессивную машинку», — написал Гросул.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в интервью УП Петр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований якобы не имеет права заниматься расследованием уклонения от уплаты налогов в госбюджет при продаже его завода «Кузня на Рыбальском»

«Вы считаете, что там не уплаченные налоги? Уплата или неуплата налогов регулируется Государственной фискальной службой», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что в 2018 году решил продать «Кузню», чтобы «сконцентрироваться на политике». При этом Порошенко отказался прокомментировать сумму сделки.

Напомним, осенью 2018 группа «ТАС» Сергея Тигипко приобрела завод «Кузница на Рыбацком» за 300 млн долл.