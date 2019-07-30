Таллин, , 19:16 — REGNUM

Эстонский капитан финского судна Roxen может покинуть территорию Российской Федерации при условии, что он будет присутствовать на заседании суда в Калининграде, которое состоится в августе. Об этом сообщает национальный вещатель rus.err.ee со ссылкой на заявление адвоката Игоря Воскобойника.

Из заявления Воскобойника следует, что на ближайшем судебном заседании будет рассматриваться административное дело о правонарушении в отношении владельца судна, который допустил нарушение правил рыболовства. При этом капитан задержанного судна должен будет присутствовать на заседании, а дознание по уголовному делу в отношении эстонца Киммель Резо продлено до 22 сентября.

По словам адвоката, у капитана судна более не осталось денежных средств и ухудшилось состояние здоровья, что было зафиксировано медиками. Также он не может получить зарплату в Калининграде, в связи с чем в ближайшее время намерен покинуть Россию.

В тоже время в компании Morobell, которой принадлежит судно Roxen, не подтвердили данное утверждение адвоката. По словам члена правления компании Райво Баума, в понедельник вечером, 29 июля, российская прокуратура известила об изменении меры пресечения обвиняемого. При этом, как сообщил Баум, что подразумевают данные изменения — неизвестно.

Сообщается, что внешнеполитическое ведомство Эстонии на данный момент не получало никакой официальной информации о задержанном капитане судна Roxen.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в мае 2019 года рыболовецкое судно Roxen с эстонским экипажем под флагом Финляндии было задержано в исключительной экономической зоне России пограничной службой Калининградской области. Проведенная проверка установила, что экипажем добывались водные биоресурсы с нарушением законодательства РФ.

На борту судна было обнаружено более 7,5 тонны незаконно добытой рыбы, предварительный ущерб был оценен в размере около 50 миллионов рублей. Для освобождения судна был затребован залог 720 000 евро. В конце июня экипаж судна был освобожден, за исключением его капитана.

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