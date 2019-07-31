Варшава, , 00:07 — REGNUM

В июле сего года Дмитрий Медведев одобрил проект транспортного коридора Европа-Западный Китай, который должен пройти через Россию, Казахстан и Китай. О том, какие выгоды сулит реализация этого проекта и что он означает для польских предпринимателей, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Шёлковый путь Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению польского делового издания Puls Biznesu, возможности транспортировки товаров в случае успешного завершения проекта автомагистрали значительно возрастут не только у КНР. Конечно, и китайские товары смогут достигать Европы в пять раз быстрее, чем сейчас — всего лишь за 11 дней, но и Казахстан, и Белоруссия, и, конечно же, Россия смогут воспользоваться этой транспортной артерией к своей сугубой пользе. На западном участке коридора такую же выгоду для себя смогут извлечь Польша и Германия, по территориям которых пройдет заключительный участок маршрута.

Разумеется, с учетом нынешних политических никто не собирается приглашать в этот проект Украину, и это та реальность, которую Польше с необходимостью придется учитывать. Не добившись крупных успехов в проекте объединения Восточной Европы в направлении Север-Юг, Польша, возможно, извлечет для себя гораздо большую пользу, поучаствовав в соединении Европы с Азией посредством автомагистрали в Китай.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Все дороги в Китай ведут Польшу в Минск и Москву».