Санкт-Петербург, , 19:12 — REGNUM

Боевые корабли Северного флота, принимавшие участие в параде, проходившем 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, возвращаясь в свою базу в Североморске, проведут в Балтийском море военные учения, сообщает 30 июля пресс-служба флота.

В них будут задействованы ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомная подводная лодка «Смоленск», большой противолодочный корабль «Северомоморск» и фрегат «Адмирал Горшков», которые уже вышли в Финский залив, а также суда обеспечения.

Их выход в Финский залив был обеспечен минно-тральными силами Балтийского флота.

«Во время перехода по Балтике корабли и суда Северного флота выполнят комплекс учебно-боевых задач в составе разновидовых корабельных соединений. Завтра корабли и суда обеспечения Северного флота сформируют несколько корабельных групп с целью проведения ряда тактических учений», — указано в сообщении пресс-службы.

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