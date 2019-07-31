Киев, , 07:21 — REGNUM

История может быть или объективной наукой, опирающейся на здравый смысл и холодный анализ фактов, или пропагандой той или иной степени безобразия. О том, почему нынешнее официальное обращение с историей на Украине окончательно потеряло облик науки, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

«Давня Україна-Русь (V — X ст.)». Карта к книге: Ростислав Новоженець. Москалі — НЕ «рускіє» і НЕ слов’яни

Конечно, историю можно использовать как деталь информационного оружия, выпячивая одни факты и замазывая другие, уснащая перечень фактов бесконечными толкованиями. Особенно если этот процесс инициирован богатым заказчиком, который исправно выплачивает гонорары. Или, что зачастую бывает хуже, делается под политический заказ с желанием во что бы то ни стало представить свое прошлое (а значит, и обеспечить соответствующее будущее) под влиянием тех или иных фантастических представлений.

Знание в данном случае — это скорее не сила, а слабость, ведь знание и понимание истории может пробудить в знающем и уважение к деяниям предков, и совесть, не позволяющую эти деяния искажать или замалчивать. Так что понятным становится презрительное отношение украинских историков к просвещенности как таковой: зачем она им, если писать глупости легче и доходнее «на свежую голову». Вот и пример с Одоакром (предводителем германцев, который взял Рим): его украинские историки объявили украинцем — не только без оснований, да еще и перепутав даты свержения последнего императора Рима, да и много другого наворотив по спешке или незнанию.

Читайте статью Марьяна Сидорива «Захоплення українцями Риму і проголошення Одоакра римським імператором».