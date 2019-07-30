Москва, , 18:55 — REGNUM

«Либертарианская партия» отказалась от участия в акции незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу, запланированную на 3 августа, поскольку вариант проведения мероприятия на улице Академика Сахарова, который согласовала мэрия, их не устраивает. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.

«Мы прекратили переговоры (с мэрией Москвы), потому что нам предлагают только Сахарова. Мы отозвали заявление и отказались от участия в акции 3 августа», — сказала она.

Читайте подробнее: Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

Член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев считает, что в сложившей ситуации с высокой долей вероятности можно ожидать новой провокации.

«Как развивается сюжет? Нужно понимать все, исходя из целей организаторов провокаций. С самого начала они не хотели быть зарегистрированы, они специально подставились, чтобы их не зарегистрировали. Потому что, все хотел быть зарегистрирован — а это 233 человека из самых разных партий — 50 человек из системных парламентских партий, 60 человек — самовыдвиженцев из так называемых «малых партий», в том числе и много оппозиционеров — спокойно прошли процедуру регистрации», — рассказал Олег Матвейчев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Но есть группировка, которая специально в свои подписные листы «насовала» всяких «мертвых» подписей, специально неправильно оформила листы, и, естественно, их не зарегистрировали. Они и не собирались работать в Мосгордуме, они специально рассчитывали на эти провокации. И таким образом, они вывели людей на улицы, якобы, «за справедливость», но главной была задача организовать несистемный протест. Они не подвали жалобы в суды и избирательные комиссии, а просто толкнули людей на Росгвардию», — подчеркнул политолог.

«Подтверждением моих слов служит то, что сейчас происходит по третьему августа. Им предоставили место для митинга на Сахарова. Работают суды, Московская избирательная комиссия, пожалуйста — приходите туда, приходите на Сахарова и митингуйте, заявляйте свои права. Но задача состоит в том, чтобы вытащить людей именно для противостояния с Росгвардией, для того, чтобы потом сделать большое количество фотографий, иллюстрирующих, как беременных и инвалидов задерживает Росгвардия». Сотни людей привозят из других городов — они вообще не московские избиратели. Но их притаскивают, для того, чтобы, опять-таки, сделать красивые картинки, и отправить их на Запад. Это делается, чтобы дискредитировать политическую систему в стране и снизить туристическую привлекательность Москвы. Сейчас это просто прямой ущерб каждому из нас, потому что европейцы, которые хотели сюда приехать и потратить деньги, сдают билеты, боясь, что здесь беспорядки. И бюджет Москвы, и частные заведения теряют деньги. То есть, организаторы беспорядков — прямые враги», — рассказал Олег Матвейчев.

«Я говорю не только о том, что они хотят дискредитировать политическую систему в стране, хотя она очень мягкая, но и том, что они обеляют западные политические системы, на что им идет прямой заказ. На западе протестующих людей разгоняют водометами и слезоточивым газом, и для того, чтобы продемонстрировать, что есть Москва, где еще хуже, нужны фотографии — с кровью, с дубинками. Поэтому «оппозиционеры будут сейчас опять нарываться на конфликт с Росгвардией, будут снова звать людей из других городов», — подчеркнул политолог.

«Все это, естественно, хорошо оплачивается. Когда люди едут из других городов, им надо где-то и жить, и кормиться, и деньги на билеты. Все это координируется в группах в мессенджерах, организаторы объясняют им, куда прийти, где что получить, где переночевать в случае необходимости.

Мы снова ожидаем провокацию, коль скоро организаторы уже отказались от проведения митинга на Сахарова. Это говорит только о том, что им не нужен вообще никакой митинг. Им нужны столкновения и кадры, новые порции фотографий», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

Читайте также: Анна Федорова: оппозиционеры снова хотят «выставить себя жертвами»

Читайте ранее: Олег Матвейчев об оппозиции: «Нет ответственности, значит — нет ничего»