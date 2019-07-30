Киев, , 18:52 — REGNUM

Мэр Киева Виталий Кличко назвал «байками из склепа» заявление главы офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что мэр полностью потерял контроль над ситуацией в столице. Соответствующее заявление Кличко разместил 30 июля на своей странице в Facebook, комментируя брифинг Богдана.

Он призвал Богдана передать «страшилки» о «смотрящих» за бюджетом Киева в правоохранительные органы и не позориться подобными заявлениями.

«Сегодняшняя пресс-конференция руководителя офиса президента Андрея Богдана напоминала «байки из склепа» — подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше. Когда такие вещи говорит руководитель офиса президента — это выглядит как минимум странно и некомпетентно», — отметил Кличко.

При это Кличко обвинил Богдана в якобы манипулировании законами, комментируя желание офиса президента лишить Кличко должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«А попытки разделить должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации являются попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление», — полагает Кличко.

В свою очередь экс-замглавы администрации президента Андрей Портов прогнозирует увольнение и справедливое уголовное преследование Кличко.

«Расшифровал два ключевых сигнала. Первый — Кличко будет уволен, второй — будет подвергнут справедливому уголовному преследованию. А вы говорили, офис президента вам не нравится. Прекрасный офис», — отметил Портнов 30 июля на своей странице в Фейсбук, комментируя брифинг Богдана.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля на брифинге в Киеве Богдан заявил, что мэр Кличко потерял контроль над ситуацией в столице. По его словам, сам Кличко признался, что Киевсовет находится под контролем двух-трех «смотрящих».

"Он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжении последних пяти лет. Виталий Кличко подтвердил мне, что он не контролирует Киевсовет. Есть два-три «смотрящих», у которых есть группы депутатов», — рассказал Богдан.

Он также проинформировал, что получил предложение от одного из «смотрящих» за Киевом получить 20 млн долл. из местного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент Владимир Зеленский обратился в кабмин с просьбой уволить мэра Киева Кличко с должности главы КГГА. В свою очередь премьер Владимир Гройсман пообещал рассмотреть вопрос увольнения Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации на ближайшем заседании правительства, но ушел в отпуск.