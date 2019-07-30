Киев, 30 июля 2019, 18:52 — REGNUM
Мэр Киева Виталий Кличко назвал «байками из склепа» заявление главы офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что мэр полностью потерял контроль над ситуацией в столице. Соответствующее заявление Кличко разместил 30 июля на своей странице в Facebook, комментируя брифинг Богдана.
Он призвал Богдана передать «страшилки» о «смотрящих» за бюджетом Киева в правоохранительные органы и не позориться подобными заявлениями.
При это Кличко обвинил Богдана в якобы манипулировании законами, комментируя желание офиса президента лишить Кличко должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В свою очередь экс-замглавы администрации президента Андрей Портов прогнозирует увольнение и справедливое уголовное преследование Кличко.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля на брифинге в Киеве Богдан заявил, что мэр Кличко потерял контроль над ситуацией в столице. По его словам, сам Кличко признался, что Киевсовет находится под контролем двух-трех «смотрящих».
Он также проинформировал, что получил предложение от одного из «смотрящих» за Киевом получить 20 млн долл. из местного бюджета.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент Владимир Зеленский обратился в кабмин с просьбой уволить мэра Киева Кличко с должности главы КГГА. В свою очередь премьер Владимир Гройсман пообещал рассмотреть вопрос увольнения Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации на ближайшем заседании правительства, но ушел в отпуск.