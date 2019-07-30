Москва, , 19:06 — REGNUM

Задачей теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко было создать в стране русофобскую повестку дня, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя информацию об отбытии Порошенко с Украины.

«Порошенко выполнил свою задачу, — сказал Делягин. — Его задача была зачистить Украину. Создать русофобскую политическую элиту и русофобскую повестку дня. Теперь стоит следующая задача, совершенно другая. Нужно втянуть Россию в двусторонние отношения так, чтобы всю эту русофобию оплачивала Россия, а не Европа. И под эту другую задачу [есть] товарищ Зеленский. А мавр, сделавший своё дело, может идти отдыхать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сам Порошенко в одном из интервью заявил, что «не собирается ни от кого прятаться» даже в том случае, если его лишат депутатской неприкосновенности.

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