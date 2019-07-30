Москва, 30 июля 2019, 19:06 — REGNUM
Задачей теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко было создать в стране русофобскую повестку дня, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя информацию об отбытии Порошенко с Украины.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сам Порошенко в одном из интервью заявил, что «не собирается ни от кого прятаться» даже в том случае, если его лишат депутатской неприкосновенности.
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