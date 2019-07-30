Геленджик, Краснодарский край, , 18:28 — REGNUM

Компания «Фос Шипинг Менеджмент» из Геленджика, являющаяся владельцем захваченного Службой безопасности Украины танкера Nika Spirit, намерена добиваться возвращения судна в Россию, передаёт 30 июля ТАСС.

«Вопрос о возвращении танкера на родину ещё решается, представитель компании остаётся на Украине», — приводит агентство слова представителя компании.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня суд на Украине наложил арест на российский танкер, задержанный 25 июля в порту Измаил. Судно было опознано украинской стороной как танкер Neyma, якобы блокировавший украинские военные суда во время провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Экипаж танкера позднее был освобождён и вернулся на родину. Как пояснили в СБУ, оснований для удерживания российских моряков не было, поскольку они «не нарушали норм морского права и законов Украины».

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