Киев, , 05:17 — REGNUM

Руины, в которые превратился Черноморский судостроительный завод на Украине, не меньше чем гражданская война или «отплывший на Родину» Крым свидетельствуют о развале, который постиг эту постсоветскую республику, когда-то богатую и развитую. О том, как в эпицентре постигшей страну катастрофы украинские власти ищут поводы для пропагандистской радости, рассказывает автор ИА REGNUM Юрий Ковальчук.

Эмблема ВМС Украины

Россия отпраздновала 28 июля День Военно-Морского Флота. И официальный Киев предложил гражданам Украины отпраздновать поднятие украинского флага над кораблем «Славутич», имевшее место 17 лет назад. Правда, к этому кораблю независимая Украина имеет только то отношение, что он достался ей при дележе имущества СССР, сама же она за все прошедшие годы ничего достойного в военно-морской тематике произвести так и не удосужилась. А вот разворовали и уничтожили дорвавшиеся до денег и власти украинские воры немало.

Тот же Черноморский судостроительный завод в городе Николаеве, бывший при СССР гордостью судостроителей и способный строить самые современные корабли, ныне развален окончательно. Символично выглядит распоряжение свежеизбранного президента Владимира Зеленского, приказавшего разрезать на металлолом ракетный крейсер «Украина», спущенный на воду в 1990 году. Так что традиция современной Украины, неспособной строить, а только разрушать и приторговывать обломками, дала себя знать и в случае с ее собственным ВМФ.

Читайте статью Юрия Ковальчука «Фантомные боли: Украина вспоминает славу Николаевского судостроения».