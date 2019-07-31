31 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Евгения Ким, , 04:27 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

«Невнятный бай на сомнительные деньги покупает какой-то невнятный объект и пытается из него что-то лепить. Не утверждаю, но предполагаю, что его просто обманули», — генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов поделился с ИА REGNUM мнением о перспективах казахстанского транзита через российские порты.

Евгения Ким: Казахстан с 2016 года пытается улучшить условия допуска в российские порты для экспорта своего угля в Европу. Для этого несколько лет назад казахстанцы вложили средства в порт Ленинградской области — Высоцк. Насколько этот проект жизнеспособен?

Алексей Безбородов: Из северо-западных портов порт Высоцк самый неудобный. Он рабочий, но развивать там что-либо сложно. Если Казахстан рассчитывает именно на этот порт — это бред. Мало того, я очень сомневаюсь, что кто-то из думающих чиновников в Нур-Султане будет связываться именно с этим портом.

По большому счету громкие анонсы вокруг его деятельности — профанация. Чтобы было понятно, Высоцк находится на острове с насыпной железной дорогой. Строить или усиливать железнодорожное полотно в подобных условиях сложно.

Если, например, порт Выборг стоит на твердой земле и достаточно старый, с уже налаженной логистикой, то Высоцк — порт относительно новый, построенный «Лукойлом». Его сухогрузный участок — это дополнение, которое «присело на хвост» к основному проекту.

Порт на острове связан железной дорогой с центральной Россией через пригороды Петербурга. Возникает проблема с маршрутом и закономерный вопрос — как этот уголь будет идти? Потому что в тот же Выборг можно пройти, минуя пригороды Петербурга, а до Высоцка прямого маршрута нет.

С учетом нынешней конъюнктуры, когда цены на уголь и без того падают, громко заявлять об увеличении поставок казахстанской продукции и ее перевалке в столь сомнительном порту — чушь собачья. Собственно, любая идея, которая сводится к «дайте нам быстрее транзит», некорректна.

Порт «Высоцк» Neftegaz.ru

Я разговаривал с коллегами из Казахстана. Им не критичны поставки по этой линии. Свой качественный уголь они и без того продают напрямую через Польшу и еще имеют в запасе массу других вариантов.

Например, у Казахстана есть собственная металлургия и Китай под боком. С точки зрения логистики в КНР доставлять быстрее и дешевле. А история с портами напоминает пустые крики «дайте нам, мы очень хотим». А если не дают, начинается процесс торга.

Но лично мне ситуация видится так: невнятный бай на сомнительные деньги покупает какой-то невнятный объект и пытается из него что-то лепить. Не утверждаю, но предполагаю, что его просто обманули.

Евгения Ким: То есть разумнее было бы увеличить поставки в Китай?

Алексей Безбородов: По углю и по Китаю вообще масса вопросов, и этот процесс в целом сложно прогнозировать. КНР настолько большая, что как только она делает какие-то движения в угольном деле, причем не важно, отказывается ли она от поставок из Австралии или вместо северокорейского начинает закупать американский уголь, это сказывается на всем рынке.

Поясню. Американский уголь — часть сделки по Huawei, и как только Дональд Трамп с Си Цзиньпином перестают выяснять отношения — американский уголь идет в Китай. Это значит, что нужно кого-то вытеснять. Вопрос: кого? Можно очень дешевых австралийцев или индонезийцев, которые работают в своем сегменте. У индонезийцев бурый уголь очень низкого качества и дешевый. Их вытеснять не будут. Значит, ударят по российским поставщикам. Они продают около 20 млн тонн.

И простая арифметика: 20 млн — это около 10%, если эти цифры наложить на российский рынок — это значит выбивание полувагонов, смещение логистики и прочие неприятные изменения.

Этот веер может раскрываться в любую сторону и долбануть по любой стране и по любой части социума в ней.

Погрузка угля в угольном терминале Rzd.ru

Евгения Ким: Казахстанская сторона анонсировала целый процесс по увеличению экспорта угля — новые вагоны, новое оборудование для отгрузки. Думаете, это всё не сработает?

Алексей Безбородов: Во-первых, об этих изменениях говорили не те казахи, которые могут реально что-то изменить, а «малоофициальные» казахи. (Вопрос поднимала «Республиканская Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (АГМП) — прим. ИА REGNUM ) Это всего лишь ассоциация, которая до этого что-то не сильно рвалась участвовать в процессе.

Такой подход к проблеме как минимум несерьезен.

Евгения Ким: То есть Казахстану не стоит рассчитывать на увеличение экспортных поставок в Европу через российские порты?

Алексей Безбородов: Почему? Может быть, это возможно, но схема должна быть другая. Предложенная схема сейчас не сработает.

Евгения Ким: Как это должно быть в идеале?

Алексей Безбородов: В идеале собираются министры энергетики. Они разбираются со своими балансами, смотрят на имеющиеся контракты, на контракты, которых пока нет, но очень хочется, чтобы были, на свои возможности, на свои слабые места и способы их устранения. Обсуждают. Предлагают подвинутся партнерам в этой области и на этой дороге и предлагают что-то взамен. Расходятся.

Созывают своих министров транспорта и руководителей железнодорожных администраций. Спрашивают, как можно выполнить поставленные задачи, или почему их нельзя выполнить. Разрабатывают предложение.

Подобные переговоры — это не вопрос давления на условного Путина или Токаева. Это вопрос поиска консолидированного мнения с двух сторон. Если не будет компромисса, то и разговора не будет.

Приносите предложение без дурной пиар-мишуры, будем думать. Совместно.

Евгения Ким: Есть мнение, что РЖД не выгодно пускать казахстанский уголь, так как он идет по и без того загруженным маршрутам, а выгоды от этих перевозок нет или она очень маленькая.

Алексей Безбородов: Это ошибка. Для РЖД транзит из Казахстана — это деньги. Любые экспортно-импортные перевозки, как в случае с углем из Казахстана, это в первую очередь коммерческий вопрос. Всё, что касается международных перевозок в рамках РЖД — выгодно.

Евгения Ким: Но ведь поставки угля из Казахстана идут по внутрироссийским тарифам? Какая тут выгода?

Алексей Безбородов: Да, тарифы внутрироссийские. Но с точки зрения KPI — это продажа экспортной услуги. Это первое. А второе — РЖД вообще без разницы, с кого получать плату. С казахов даже удобнее, нагрузки меньше, а деньги примерно те же.

Евгения Ким: Ваши прогнозы по ситуации?

Алексей Безбородов: Пока настоящей активности со стороны Казахстана не видно, то и прогнозы давать бессмысленно. Как настоящая активность будет выглядеть, я уже рассказал.

На сегодняшний день прогноз относительно казахстанского угля в целом плохой. Они не найдут покупателя, пока спрос падает. Если зима будет холодная — поднимется цена на газ, а следом за этим и цена на уголь. При таких условиях возить его за пределы Казахстана станет выгоднее.

Но подчеркиваю — это разовое явление. О перспективах на десятилетия говорить рано.