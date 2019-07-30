Москва, , 18:02 — REGNUM

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Основной темой встречи стали социально-экономическое развитие Сахалина и ход реализации национальных проектов на территории островного региона.

Валерий Лимаренко рассказал Президенту РФ о том, что исторически Сахалин осваивался и развивался «вахтовым методом».

«И получилось так, что многие социальные задачи решались временно: временное жильё, временные дороги, временные социальные объекты. Поэтому когда я объехал регион, посетил все муниципальные образования, жильё, в котором живут люди, посетил районные больницы, 100 процентов, некоторые несколько раз посетил», — подчеркнул Валерий Лимаренко в ходе встречи.

Политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов считает, что любая встреча президента с губернатором региона или временно исполняющим обязанности главы региона — это в первую очередь, выражение поддержки и одобрения того, чем занимается глава региона».

«Встреча президента с Валерием Лимаренко — это тоже жест поддержки и внимания. Выражаясь политтехнологическим языком, Владимир Путин инвестирует в Валерия Лимаренко, так же как и во всех остальных, с кем он встречается, не только свое время и федеральные инвестиции, но и свой федеральный рейтинг. А он у президента, несмотря на колебания, достаточно высокий. Он, безусловно, лидер рейтинга среди российских политиков. И поэтому, встречаясь с другим политиком, он делегирует ему часть рейтинга, что, конечно, для Валерия Лимаренко очень важно на этапе предвыборной кампании. А кампания у Валерия Лимаренко непростая, — рассказал Сергей Старовойтов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Второй вопрос, который надо понимать, это то, что Валерий Лимарнеко, конечно, выходец из Росатома. А так как сама идея и идеология губернаторов-технократов принадлежит первому заместителю руководителя администрации Президента РФ Сергею Кириенко, конечно, все «росатомцы» это его боевой резерв, и демонстрация того, каким должен быть губернатор-демократ. Как в советские времена, комиссары и политруки должны были идти в первых рядах Красной Армии. Вот и губернаторы-технократы должны идти в первых рядах, и, в отличие от «аналоговых» губернаторов, не имеют права на ошибку и на слабину. Иначе, как показывает пример с отставкой Дмитрия Овсянникова в Севастополе, все это плохо заканчивается», — продолжил политолог.

«Еще одно важное обстоятельство, на которое следует обратить внимание, это то, что Валерий Лимаренко получил Сахалинскую область «в руинах». И сейчас, фактически, он вытаскивает регион из каменного века. Именно поэтому все практики, все наработки Валерия Лимаренко связаны с тем, чтобы создать приемлемые условия для жизни сахалинцев. Он строит дороги, прокладывает электрические линии, занимается газификацией, строит больницы, школы, и так далее. Реально он вынужден заниматься регионом практически «с нуля», — подчеркнул глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов».

«Сделать это нелегко, но это его осмысленный шаг. Понятно, что мгновенной славы от этой деятельности не получишь, это все игра «в долгую», очень быстро, как теперь говорят, «хайпануть» на этой деятельности не получится. «Хайпануть» можно на яркой популистской риторике, а на строительстве дорог, школ, больниц, уважение и почет можно заработать в исторической перспективе, а «на короткую» — конечно, нет. Но, как говорится, что досталось, то досталось. Губернаторы — технократы они, собственно, такие — им поручили, они взяли под козырек, и пошли выполнять», — считает эксперт.

«Встреча с президентом говорит о том, что федеральное руководство страны, и в частности, Владимир Путин, высоко поддерживает деятельность Валерия Лимаренко по поднятию Сахалинской области с колен», — завершил свой комментарий Сергей Старовойтов.

Читайте также: Путин поручил сделать диспансеризацию населения «реальной»; Школы Сахалинской области получат новое оборудование для профильных классов