Москва, , 18:13 — REGNUM

Тверской суд Москвы арестовал незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Дмитрия Гудкова на 30 суток. Об этом сообщил телеграмм-канал оппозиционного политика.

Гудкова признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга, согласно ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.

Речь идёт об участии в несогласованном митинге у здания Мосгоризбиркома 14 июля. К участию в нём призывал ряд оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов в Московскую городскую думу из-за большого числа недействительных подписей. Среди них был и Дмитрий Гудков.

Напомним, Следственным комитетом России возбуждено и расследуется три уголовных дела по факту применения насилия в отношении стражей порядка на несогласованном митинге в центре Москвы 27 июля.