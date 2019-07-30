Вашингтон, , 17:58 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп считает, что угроза возникновения вооружённого конфликта между Соединёнными Штатами и Северной Кореей значительно снизилась в последние месяцы. Об этом он заявил 30 июля, общаясь с журналистами в Белом доме.

Трамп в очередной раз заявил об «очень хороших отношениях» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. «Мне он нравится, и я ему нравлюсь. Посмотрим, что произойдёт», — сказал он.

При этом американский лидер признал, что перспективы урегулирования проблемы ядерной программы КНДР пока остаются туманным, но подчеркнул, что ситуация была бы гораздо худшей в случае победы на выборах президента США в 2016 году его оппонента Хиллари Клинтон.

«Сейчас уже была бы большая война с Северной Кореей. А мы на данный момент даже близко к этому не находимся», — заключил Трамп.

Напомним, накануне госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется, однако в ближайшее время могут состояться переговоры между США и КНДР «на рабочем уровне». На минувшей неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Вашингтон и Пхеньян как можно скорее возобновить переговоры по денуклеаризации.

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