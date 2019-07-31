Варшава, , 04:08 — REGNUM

СМИ Германии опасаются, что визит в Польшу немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса может стать удобным поводом для новых претензий Варшавы на компенсации за ущерб, полученный в годы Второй мировой войны. О том, беспочвенны ли такие опасения и какую выгоду преследует Польша, угрожая выдвинуть претензии к Германии, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Польская парламентская комиссия под руководством Аркадиуша Мулярчика насчитала в мае 2019 года целый триллион долларов, причитающийся с Германии за последствия военной агрессии. Немецкое руководство возражает довольно вяло, во-первых, потому, что данная претензия еще не предъявлена официально, а во-вторых, напоминая, что правительство ПНР само отказалось от репараций с Германии еще в 1953-м году.

Но Варшава может и приберечь этот козырь в надежде использовать его для укрепления своих позиций при распределении постов в Европарламенте или в пропагандистских целях. Например, раскрутив тему германской вины на приближающейся встрече международных делегаций в Варшаве, которая посвящена началу Второй мировой войны.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Как Варшава торгует историей».