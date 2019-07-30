Вашингтон, , 19:26 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп во вторник, 30 июля, заявил на встрече с журналистами в Белом доме, что его администрация будет стремиться заключить торговое соглашение с Бразилией с целью возможного урегулирования торгового спора между двумя странами, передает агентство Reuters.

«Мы будем работать над соглашением о свободной торговле с Бразилией», — сказал Трамп, не предоставив никаких подробностей.

Администрация Трампа повысила пошлины на импорт стали и алюминия из Бразилии и ряда других стран в прошлом году, имея намерение укрепить металлургическую промышленность США под лозунгом Трампа «Америка на первом месте».

С того момента, когда ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару выиграл президентскую гонку, а после посетил Белый дом, его нередко сравнивают с Трампом, так как оба они являются приверженцами консервативной и популистской политики.

«Бразилия является крупным торговым партнером. Они взимают с нас много пошлин, но кроме этого мы привержены этим отношениям», — сказал Трамп журналистам, ссылаясь на великолепные отношения с Бразилией и восхваляя Болсонару.