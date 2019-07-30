Москва, 30 июля 2019, 18:01 — REGNUM
Бывший президент Украины Пётр Порошенко нужен главе Белого дома Дональду Трампу в качестве свидетеля против Демократической партии США, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя информацию о спешном отъезде Порошенко с Украины.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Михаила Погребинского (Украина), скорее всего, Порошенко покинул Украину, так как опасается уголовного преследования со стороны правоохранительных органов и не уверен в том, что неприкосновенность, положенная ему как депутату Верховной рады, может служить достаточным гарантом от заключения под стражу.
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