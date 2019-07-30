Москва, , 18:01 — REGNUM

Бывший президент Украины Пётр Порошенко нужен главе Белого дома Дональду Трампу в качестве свидетеля против Демократической партии США, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя информацию о спешном отъезде Порошенко с Украины.

«Я согласен с тем, что его выпихивают из страны, — сказал Делягин. — Любое обвинение против него придется доказывать. А доказывая, можно и на себя ненароком показать пальцем. И на своих старших товарищей. На мой взгляд, он убежал. Куда убежал — это второй вопрос. Он очень нужен американцам — в частности он нужен Трампу в качестве свидетеля против «демократов». Потому что он был их и, судя по всему, помогал им мошенничать против Трампа. Он, видимо, боится, что ему будут за это мстить. А значит другая сторона будет стараться сделать так, чтобы он замолчал навсегда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Михаила Погребинского (Украина), скорее всего, Порошенко покинул Украину, так как опасается уголовного преследования со стороны правоохранительных органов и не уверен в том, что неприкосновенность, положенная ему как депутату Верховной рады, может служить достаточным гарантом от заключения под стражу.

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