30 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 17:55 — REGNUM

Все очевидней борьба Чубайса с углеродным следом ради продолжения жизни человечества походит если не на предпенсионную агонию — Анатолия Борисовича в следующем году постигнет пенсионное совершеннолетие — 65-летие, то, как минимум, на лицемерие и блеф. Хотя бы потому, что все разговоры вокруг глобального потепления это чистой воды спекуляция — страшилки, преследующие своей целью в конечном итоге переделить сферы влияния за энергоресурсы и захватить власть в стране и, как раз-таки, качество жизни россиян и в целом само их существование не имеет никакой ценности в системе приоритетов агитаторов за чистый воздух на земле. Сей факт подтверждается социальной и миграционной политикой — когда мы видим, что вымирающих россиян проще заменить мигрантами, а не поднять уровень жизни, который позволил бы повысить рождаемость. Когда мы видим, как атомная, гидро‑ и газо — энергетика дают не только рабочие места, но и преимущества стране на мировой арене, а ветровые и солнечные станции захватывают земельные участки и не так уж и расширяют возможности по трудоустройству, иногда и вовсе — исключают человеческий фактор. Безусловно, нельзя говорить о полной бесполезности альтернативных источников выработки энергии, наоборот — в отдельных местностях и некоторых отраслях они нужны, но точно — не незаменимы и не независимы от традиционной энергии. Представлять их смыслом нашей жизни и полноценной заменой существующих источников совершенно точно не стоит. И, уже тем более, прикрываясь глобальным потеплением! В конце концов, эволюцию еще никто не отменял! Согласитесь, планета и человечество живет гораздо дольше Чубайса!

Нано Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласитесь, был бы Анатолий Борисович ботаником или биологом, непредвзятым «ГРИН ПИСовцем», а не энергетиком Чубайсом, благодаря реформам которого на рынке электроэнергетики у населения так и не появилось возможности выбора операторов и низких тарифов, стоимость которых в соотношении с доходами не самая низкая в мире при наличии богатых природных ресурсов, то тогда еще можно было бы всерьез воспринимать его боль за будущие поколения человечества. Но когда в России горят леса, в которых гибнут животные, когда местные россияне задыхаются в углеродном угаре, мы не слышим голоса Чубайса. Не слышим его призывов и не видим помощи страдающим россиянам от углеродного следа, возникающего в результате пожаров. Может быть, россияне для Чубайса — это не часть будущего человечества? Или, в принципе, борьба за выживание человечества — это предлог, всего лишь модная тема или игра состоятельных людей в индийских гуру, несущих миру добро? Есть такие добродушные открытки с ни к чему не обязывающими цитатами — «Из России, с любовью». Примерно так и смотрится вся эта агиткампания Чубайса, когда он вещает в России о своей обеспокоенности не к России, а к всему человечеству!

На фоне сибирских пожаров, бушующих с июня, Анатолий Чубайс на своей странице в Фейсбуке регулярно выкладывает «минусы» углеродного следа. В июле, когда над Сибирью повисла дымовая завеса, он между тем выложил видео-демонстрацию города, над которым повис фиолетовый смог, образовавшийся в результате выхлопов авто и авиа транспорта. Таким образом, Чубайс продемонстрировал несознательным, в его понимании, людям или, не осознающим всю угрозу углеродного следа, — показал, что невидимые глазу продукты сгорания оставляют огромный след. Хорошо, что создатели ролика, на который ссылается Чубайс, не окрасили подобным образом продукты жизнедеятельности каждого человека — его выхлопы днем и ночью.

Закрытый рот Анатолия Чубайса

Также недавно после заявления Владимира Путина на выставке ИННОПРОМ о вреде ветрогенераторов для живности, Чубайс, очевидно, не решившись лично вступить в спор с Президентом страны, выложил на своей странице мнение Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ), которое Анатолий Борисович посчитал убедительным. РАВИ отмечает, что Владимир Путин выразился жестко критично в отношении экологичности ветрогенераторов с подачи непрофессиональных пиарщиков и выложили видеоролик, в котором демонстрируется, как не в траве, а на поручне ступеней к ветрогенератору сидит кузнечик, то ли ошалевший от шума вентилятора, рассекающего воздух, то ли дрессированный и усаженный специально для Путина, а между ступенек сидит — вы не поверите — паучок. А, между тем, еще в 2013-м году, когда Чубайс не переживал так активно за глобальное потепление и урон, который приносят человечеству природные богатства России жители Германии жаловались на невыносимость их жизни рядом с ветростанциями — репортаж об этом можно найти в интернете. То есть ветростанции мешают не то, что маленьким и беззащитным живым существам — червячкам и кузнечикам, но и представителям человечества.

Удивительный Анатолий Чубайс удивляет своей избирательностью при борьбе с глобальным потеплением. Ведь углеродный след оставляют не только сами люди выдыхая и реализуя прочие потребности, не только животный мир, не только наш транспорт и наши традиционные источники энергии, но и, например, мусоросжигание. Но, вы где-нибудь, когда-нибудь слышали что-либо от Чубайса в защиту природы и человечества против мусоросжигательных заводов? Выступал ли он против мусорной реформы в том виде, что из нее сегодня вышло?

И ещё — что касается солнечной энергетики — разве глобальное потепление не пойдет ей на пользу? Разве, увеличение числа солнечных дней не позволит больше получать альтернативной энергии? Или все-таки Чубайс нам что-то не договаривает?

Почему не он, как глава Роснано и, как человек, радеющий за чистоту экологии, а руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова переживает и пытается обратить внимание на проблемы сибирского предприятия «Усольехимпром», которое несет в себе потенциальную экологическую катастрофу, если не провести утилизации. Как гласит Википедия, завод был создан в 1933 году, а в 2005-м на его базе появился интегрированный комплекс по выпуску кремний содержащей продукции для солнечной энергетики и полупроводниковой промышленности, в 2012-м на заводе было остановлено большинство цехов и начались массовые сокращений. На днях издание The Moscow Post подробно рассказало историю предприятия, напрямую указывая причастность Чубайса к закрытию предприятия, где теперь, практически без охраны, валяются тысячи емкостей с ртутью. Заброшенный завод находится в Иркутской области и ситуация с лесными пожарами там вызывает у населения еще большую обеспокоенность.

Не менее интересные вопросы возникают в целом к альтернативным источникам. Например, почему энергию получаемую от ветро‑ и солнечных станций выбрасывают на оптовый рынок энергетики без спроса на то потребителей и, обеспечивая без труда окупаемость инвесторам этих проектов? На каких условиях инвесторы получают огромнейшие земельные участки под строительство всех этих альтернативных станций? Кто собственник этих земель и какого их предназначение — сельскохозяйственное? И, что далее будет с этой землей, когда или если, вдруг, молодые специалисты, которыми любит окружать себя 64-летний энергетик, поймут, что толку от этих установок на их родной земле мало? Смогут ли эти молодые специалисты в будущем использовать эту землю на благо страны — сеять там зерно или другие культуры, из которых научатся к тому времени производить альтернативное топливо или им запретят это делать собственники земли, которые построили там станции? А, утилизация, если она потребуется, будет производиться за чей счет и кто ею займется? И, наконец, зачем при всей этой вредности российских природных ресурсов за них идет такая хитромудрая борьба?