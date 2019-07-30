Калининград, , 17:53 — REGNUM

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint и шведский воздушный разведчик совершили несколько пролётов вдоль границ Калининградской области России, сообщает 30 июля авиамониторинговый интернет-ресурс PlaneRadar.

Самолёт-шпион ВВС США с 10:55 до 13:55 мск курсировал вдоль западных границ Калининградской области.

Кроме того, у российских морских границ на Балтике был также замечен воздушный разведчик ВВС Швеции.

Напомним, самолёты-шпионы США и НАТО практически ежедневно курсируют у границ России в районе Балтийского и Чёрного морей.

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