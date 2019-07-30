Волгоград, , 17:50 — REGNUM

Избирательная комиссия Волгоградской области 30 июля приняла решения об отказе в регистрации на выборах главы региона трём кандидатам. Из предвыборной гонки выбыли Владимир Поляков, Дмитрий Любитенко и Виктор Левчук, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию избиркома.

Таким образом, на выборах губернатора 8 сентября 2019 года жители Волгоградской области будут голосовать за одного из пяти кандидатов. Это действующий глава Андрей Бочаров («Единая Россия»), депутаты Волгоградской областной думы Алексей Буров (КПРФ), Эдуард Давыдовский («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), глава профсоюза горняков Сергей Полещук («Справедливая Россия»), депутат Котовской районной думы Владимир Рублёв (ЛДПР).

Напомним, для регистрации кандидаты должны представить не менее 228 и не более 239 подписей муниципальных депутатов и избранных на выборах глав.

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