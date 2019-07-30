Луганск, , 17:40 — REGNUM

Украинские силовики, участвовавшие в карательной операции против народа Донбасса, передислоцировали бронетехнику к зданию школы в населенном пункте Попасная, заявил 30 июля на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По информации Народной милиции, в Попасную прибыли две боевые машины пехоты (БМП), которые были поставлены недалеко от здания школы.

Кроме того, Филипоненко сообщил, что украинские силовики препятствуют полноценной работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населённого пункта Попасная.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские каратели с весны 2014 года проводят военную операцию против народа ДНР и ЛНР. С начала вооружённого конфликта погибло не менее 13 тыс. человек.

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