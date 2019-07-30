Москва, , 17:39 — REGNUM

Даже если бывший президент Украины Пётр Порошенко вернётся на Украину и станет депутатом Верховной рады, то его преемнику Владимиру Зеленскому не составит труда снять с Порошенко неприкосновенность и добиться его осуждения, считает политолог Михаил Погребинский (Украина). Об этом он заявил 30 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отъезд Порошенко за границу.

«[Возможно], что Зеленский давал обещания кому-то из бывших опекунов Порошенко, — сказал Погребинский. — Сам факт того, что он беспрепятственно вылетел, уже говорит о том, что команда Зеленского не препятствовала его отъезду. Я считаю, что это именно побег. И проиграл Порошенко дважды. Сначала он проиграл на президентских выборах с треском. А потом он проиграл на парламентских. Даже если Порошенко примет присягу депутата Верховной рады, то нет никаких проблем, чтобы снять с него депутатскую неприкосновенность. Чисто технически нет никаких препятствий для его осуждения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, информация о скоропалительном отъезде Порошенко появилась после того, как 29 июля информационные агентства Украины сообщили о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) должна начать уголовное производство в отношении Порошенко по решению Шевченковского районного суда Киева.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мне не за что краснеть»: Порошенко не намерен скрываться от правосудия