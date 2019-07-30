Москва, 30 июля 2019, 17:39 — REGNUM
Даже если бывший президент Украины Пётр Порошенко вернётся на Украину и станет депутатом Верховной рады, то его преемнику Владимиру Зеленскому не составит труда снять с Порошенко неприкосновенность и добиться его осуждения, считает политолог Михаил Погребинский (Украина). Об этом он заявил 30 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отъезд Порошенко за границу.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, информация о скоропалительном отъезде Порошенко появилась после того, как 29 июля информационные агентства Украины сообщили о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) должна начать уголовное производство в отношении Порошенко по решению Шевченковского районного суда Киева.
Читайте ранее в этом сюжете: «Мне не за что краснеть»: Порошенко не намерен скрываться от правосудия