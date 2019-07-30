Москва, 30 июля 2019, 17:37 — REGNUM
Вероятность того, что бывший президент Украины Пётр Порошенко не вернётся на Украину, очень велика, считает политолог Михаил Погребинский (Украина). Об этом он заявил 30 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным некоторых СМИ Украины, Порошенко покинул страну, отправившись в отпуск. Также было опубликовано интервью Порошенко, в котором он заявил, что не боится судебных процессов над ним и прятаться не собирается.
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