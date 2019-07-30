Москва, , 17:35 — REGNUM

В ходе следующих переговоров о двусторонней сделке по разделению расходов на оборону Вашингтон планирует потребовать от Сеула ежегодно платить за размещение вооруженных сил США в Корее 5 млрд долларов. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на издание Korea Joongang Daily.

Чиновники Южной Кореи сообщили изданию, что эту сумму озвучил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе своего недавнего визита в Южную Корею. Сумма основана на новой методике расчета, разработанной госдепартаментом США. По мнению американских чиновников, данная сумма обсуждению не подлежит.

США и Южная Корея заключили предыдущее, 10-е соглашение по распределению расходов на оборону в марте 2019 года. Подписанию данного документа предшествовали несколько месяцев жестких переговоров. В результате Южная Корея заплатит в 2019 году 1,389 триллиона вон (920 миллионов долларов на момент подписания), что составляет примерно половину от общих расходов за размещение вооруженных сил США в Южной Корее.

Эксперты полагают, что на переговорах по 11-му соглашению США потребуют разделить расходы на оперативную поддержку, которая включает развертывание стратегических активов и совместные расходы на обучение. Кроме того, Вашингтон может запросить долю расходов на развертывание в Корее американской противоракетной системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).