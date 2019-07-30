Иваново, , 17:34 — REGNUM

Бывший первый заместитель губернатора Ивановской области Дмитрий Куликов признан виновным в мошенничестве, а также в получении взятки. Решение вынес 30 июля Октябрьский суд Иваново. Сам чиновник в суде отрицал свою вину и просил его оправдать, гособвинитель требовал для подсудимого 11 лет лишения свободы и штраф в четыре миллиона рублей, сообщило IvanovoNews.

По версии следствия, Куликов получил от бывшего и уже осужденного председателя городской думы Вячеслава Сверчкова пять миллионов рублей. Деньги должны были быть переданы в фонд целевых программ, но туда они не дошли. Также суд счел доказанным эпизод с получением Куликовым взятки в виде безвозмездного пользования автомобилем Volkswagen Touareg: договор аренды оказался фиктивным, 255 тыс. рублей за пользование автомобилем подсудимый не платил. При этом, отмечалось на заседании, компания, также принадлежавшая владельцу автомобиля, переданного чиновнику в аренду, разработала проект строительства комбината синтетического волокна — того самого, который громко продвигали в регионе, но так и не реализовали. А затем проект и права на аренду земельного участка в Вичуге были проданы Ивановскому полиэфирному комплексу.

Решением суда бывший первый вице-губернатор Ивановской области Дмитрий Куликов приговорен к пяти годам колонии общего режима, а также штрафу в 3,7 млн рублей.

Отметим, что бывший шеф Куликова, экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков, заявивший после ареста своего зама, что «неприкасаемых нет и быть не может», сам в настоящее время находится под следствием.