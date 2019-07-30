Москва, , 17:17 — REGNUM

Следственным комитетом возбуждено и расследуется три уголовных дела по факту применения насилия в отношении стражей порядка на несогласованном митинге в центре Москвы. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Как уточняется, дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Кроме этого, сообщают в СК, в настоящее время проводится ещё ряд процессуальных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии.

Ранее, напомним, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки» после несанкционированной акции 27 июля в Москве. Сообщалось, что в ходе расследования будет дана оценка действиям как организаторов, так и лиц, призывавших к проведению и принимавших участие в этой акции.

Читайте ранее в этом сюжете: СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на митинге в Москве