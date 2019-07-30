Москва, , 17:04 — REGNUM

Команде президента Украины Владимира Зеленского необходимо сместить мэра Киева Виталия Кличко для того, чтобы получить контроль над проведением протестных акций в городе. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Эта атака будет решать несколько задач. Кличко хотят убрать — это раз. Они хотят взять под контроль столицу, и это очень важно. Все основные мероприятия, митинги, майданы и прочее будет происходить в столице», — заявил Килинкаров.

Атаковать Кличко будут, несмотря на возможные репутационные риски, поскольку понимают, какова цена вопроса — подконтрольная столица нужна, как воздух, считает он.

«(Не прошедшие в парламент) там сидят и плачут? Нет, конечно! У них есть финансовый ресурс, организационный ресурс. И если по ним будут топтаться очень серьёзно, они будут сопротивляться. А сопротивляться они будут в столице. Поэтому атака будет, однозначно, и на Кличко, и на Медведчука», — пояснил Килинкаров. «Но тут есть ещё один момент. Он трижды сказал о каких-то «смотрящих». Я думаю, речь идёт о «смотрящем», которого, как правило, последние несколько лет называли — Вадим Столар. Он оказался в списке у Медведчука. Я думаю, что эта операция будет связана и с дискредитацией Кличко, и с дискредитацией Медведчука, и дискредитацией Столара. Это будет большая операция, которая нужна Зеленскому для укрепления своей власти», — добавил он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил о том, что за пять лет мэр Киева Виталий Кличко утратил контроль над городом, которым теперь руководят «смотрящие».

«У меня было несколько встреч с господином Кличко в офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я его лично шесть раз — то есть на каждой встрече по три раза — просил отказаться от института «смотрящих» в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции, бесхозяйственности, которая происходит в Киеве», — заявил Богдан.