Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал распоряжение приобрести микроавтобус для Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района. Кроме того, Центру будет оказана и другая необходимая помощь.

«Обратились посетители, что нужно купить автобус, мы купим микроавтобус сюда. Очень интересная идея появилась сделать здесь сад для слабовидящих людей. Мы обязательно в течение ближайшего времени сделаем именно на этой территории такой сад», — сказал Беглов при посещении Центра 30 июля, сообщает ТАСС.

Врио губернатора показали теплицу, в которой люди с инвалидностью выращивают овощи, и Беглов поддержал идею разместить на территории центра еще один такой объект.

В 2019 году Центру выделено 90 млн рублей, из которых около 2,5 млн рублей предусмотрены на обеспечение доступной среды для инвалидов. Ранее на эти средства, а учреждении отремонтировали спортивную площадку.

Ежегодно в Центре проходит реабилитацию более 2,5 тыс. человек, за первое полугодие 2019 года социальные услуги получили свыше 1,5 тыс. человек.