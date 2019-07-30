Москва, , 17:00 — REGNUM

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Как уточняется, дело возбуждено по результатам процессуальной проверки и на основании материалов, поступивших от прокуратуры, по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 и 3 статьи 212 УК РФ «Массовые беспорядки».

По данным следствия, за день до акции «группа лиц» неоднократно размещала в сети призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки».

Отмечается, что «в результате этого» участники несогласованной акции, грубо нарушая общественный порядок и игнорируя требования полиции, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце, а также «совершили иные противоправные действия».

Как сообщается, следствие намерено дать принципиальную оценку действиям как организаторов несогласованной акции, так и лиц, призывавших к её проведению и принимавших в ней участие.

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