Москва, , 16:49 — REGNUM

На Украине объявили о запуске международного русскоязычного канала. Проект представляет серьёзный финансовый интерес и потому вызовет ожесточённую конкуренцию между украинскими олигархами. Об этом заявил профессор МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я сейчас предвкушаю сцену, поскольку всё украинское телевидение — это вотчина олигархов. Они его делят, отбирают друг у друга каналы, грязью друг друга обливают — во всей красе свобода слова, которую мир не видывал», — заявил Барабанов.«И сейчас или Коломойский заберёт этот канал, или начнётся драчка всех олигархов. Поскольку если от идеи, что бесплатно отдавать, понятно, будет олигархическое торжище», — подчеркнул он.

При этом данные события будут разворачиваться на фоне дальнейшего углубления социально-экономического кризиса, отметил политолог.«Зеленский умеет делать картинку. Вышел, сплясал, все поржали. Но наступает зима. Нужно делать какие-то реальные вещи. Тарифы растут. Топлива нет. Народ злой. Сейчас набрали каких-то мальчиков и девочек и показывают «найди оленя». Чем эти депутаты будут заниматься? Телеканалы создавать и ходить туда выступать друг с другом?» — добавил Барабанов.

29 июля замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко анонсировал новый телеканал на Украине, которые будет вести вещание на русском языке. Он считает, что с его помощью Киев сможет бороться «как за умы украинцев, так и за умы россиян».