Москва, , 16:45 — REGNUM

Американские компании Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics поставляют Саудовской Аравии 90 процентов всего оружия производства США. На днях американский Центр международной политики (Center for International Policy) подготовил доклад под названием «Продажи оружия США Саудовской Аравии: корпоративная связь».

Анализ охватывает предложения на продажу, доведенные до сведения Конгресса США, и данные о поставках оружия, собранные из базы данных Стокгольмского Международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В настоящем докладе представлена информация о продаже Королевству Саудовская Аравия вооружений с участием четырех крупнейших американских поставщиков оружия: Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Данные компании участвовали в большинстве предложений по продаже оружия КСА, доведенных до сведения Конгресса США с 2009 по май 2019 года.

Всего за это время через Конгресс США прошло 51 предложение на поставку оружия КСА на общую сумму 138 миллиардов долларов. Компании Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics приняли участие в 27 предложениях на общую сумму более 125 миллиардов долларов. Другими словами, более 90% стоимости предлагаемого Саудовской Аравии американского оружия приходится на эти четыре поставщика.

Следует заметить, что в данной статистике нет ничего удивительного, так как эти компании относятся и к крупнейшим подрядчикам Пентагона. Счетная палата США проводила анализ основных оружейных программ минобороны США за 2018 финансовый год.

Согласно этому документу, конкурентные процедуры не проводились по 67 процентам из 183 крупных контрактов. Как ИА REGNUM сообщало ранее, выявилась также интересная закономерность: 47 процентов контрактов из этих 183 контрактов были заключены с компаниями Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, United Technologies и Northrop Grumman.