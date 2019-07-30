Москва, 30 июля 2019, 16:37 — REGNUM
«Либертарианская партия» отказалась от участия в акции незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу, запланированную на 3 августа, поскольку вариант проведения мероприятия на улице Академика Сахарова, который согласовала мэрия, их не устраивает.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Москвы согласовала проведение митинга внесистемной оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 3 августа. Заявку на проведение протестного митинга подавала «Либертарианская партия». При этом они требовали предоставить им для митинга Лубянскую площадь.
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 30 июля, в эфире телеканала ТВЦ сообщил, что «Либертарианской партии» было предложено организовать его на проспекте Сахарова, где «очень успешно 20 июля был проведён такой же митинг».
Напомним, ранее члены СПЧ Шота Горгадзе и Леонид Поляков отметили, что цель оппозиции — регистрация своих кандидатов на выборы в Мосгордуму — может быть достигнута без уличных протестов, путем обращения в Центризбирком и суды соответствующих инстанций.
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