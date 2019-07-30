Екатеринбург, , 16:36 — REGNUM

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нацелил депутатов областного Заксобрания на то, чтобы поддерживать социальные инициативы и создавать условия для инвестиционного развития Среднего Урала. Перед ними он выступил 30 июля на очередном заседании.

Глава области также поблагодарил «народных избранников» за совместную работу, кроме того, нацелил их на дальнейшее конструктивное взаимодействие.

«Нам предстоит двигаться вперед, учитывая вопросы жителей Свердловской области, и решать те задачи, которые они перед нами ставят», — отметил Куйвашев.

По его словам, во время предстоящей осенней сессии в будущем бюджете региона нужно будет предусмотреть возможность полного и чёткого исполнения социальных обязательств, которые направлены на демографическую политику, поддержку семьи, адресную социальную помощь. Кроме того, важным является направление по работе с инициативами волонтёров и ветеранов, связанными с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Среди общих задач Заксобрания и облправительства глава региона назвал также обеспечение для развития бизнеса комфортных условий, дополнительные мер для того, чтобы активизировать промышленную политику, повышать инвестпривлекательность как всей области, так и каждого её муниципалитета.

Особо Куйвашев обратил внимание депутатов на подготовке к «локомотивам развития» региона — важнейшим событиям. Это 300-летие Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также летняя Универсиада. Все они пройдут в 2023 году.

Губернатор отметил. что по Универсиаде уже создан предварительный план, который интенсивно проработан с федеральными министерствами. Он выразил уверенность в том, что эти игры станут толчком к развитию как Екатеринбурга, так и всей области. А главным наследием будущей Универсиады Куйвашев назвал появление нового формата высшего образования.