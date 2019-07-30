Вашингтон, , 16:55 — REGNUM

Соединенные Штаты официально попросили Германию поддержать британский план военно-морской миссии, наряду с Францией и Великобританией, по обеспечению безопасного судоходства через Ормузский пролив у берегов Ирана и борьбе с «иранской агрессией», сообщило во вторник, 30 июля, посольство США в Берлине, передает DailyMail.

«Мы официально попросили Германию присоединиться к Франции и Великобритании, чтобы помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива и противодействовать иранской агрессии. Члены правительства Германии ясно дали понять, что свобода судоходства должна быть защищена… Наш вопрос в том, кем защищена», — сказала пресс-секретарь посольства, не уточнив однако, о какой поддержке Вашингтон попросил Берлин и идет ли речь об отправке немецких военных кораблей в Ормузский пролив.

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero, шедший под британским флагом, с 23 членами экипажа на борту. В Тегеране заявили, что танкер был задержан из-за несоблюдения международных норм и регламентов судоходства. До этого власти Великобритании задержали иранский танкер в Гибралтаре под прелогом несоблюдения Ираном санкций Европейского союза против Сирии.