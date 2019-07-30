Москва, , 16:35 — REGNUM

В истории с несанкционированной акцией в Москве местная власть проиграла в том смысле, что хотела всё сделать благостно, а вместо этого получила скандал, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 30 июля, глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов, комментируя высказывания мэра Москвы Сергея Собянина.

Как сообщалось ранее, Собянин во вторник в эфире ТВЦ заявил, что организаторы несанкционированного митинга вынудили сотрудников полиции применить силу и применение этой силы было «совершенно адекватным».

«Для того, чтобы согласиться или не согласиться с этой оценкой, мне нужно было бы присутствовать там лично. Судить по обрывкам и отдельным кадрам — неблагодарное дело. Это неразумный подход. Если судить по картинке из Франции, то там с «желтыми жилетами» вообще борются какие-то людоеды.

В целом в этой истории власть оказалась в неудобном положении в силу принятого им решения — быть строгими при регистрации кандидатов. Дальше уже приходилось следовать этой линии и выносить гражданку из избирательной комиссии вместе с диваном. События сплетались в цепочку, и остановить этот процесс не получилось.

Выглядело всё это неприятно и неприлично. Власть проиграла в том смысле, что хотела всё сделать благостно, а вышел скандал. Некоторые оппозиционеры, в свою очередь, повысили степень своей известности. А больше всех от этой истории выиграли коммунисты, за которых теперь проголосуют те, кто не будет голосовать за действующую власть», — отметил Андрей Константинов.