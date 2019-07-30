Москва, , 16:25 — REGNUM

В Госдуме сегодня не хватает либеральной партии, и она могла бы появиться в нижней палате парламента. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

«Действительно, партии, условно, типа «Союза правых сил» или «Яблока» почему-то, по какой-то причине не представлены в Госдуме. Хотя мне кажется, что если была бы достаточная разумная, консолидированная партия такого направления, она… преодолела бы барьер. Я думаю, что ее мнение было бы важно услышать в Госдуме. Однако их голоса дробятся, они не могут объединиться», — заявил Жуков.

При этом, по его словам, такая партия не смогла бы набрать очень много голосов на выборах в Госдуму.

«Я согласен, что не хватает здесь немного либеральной партии. Но она много не наберет», — отметил Жуков.