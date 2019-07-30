Москва, , 16:23 — REGNUM

Госдума в осеннюю сессию поставит перед Минприроды вопрос об изменении нормативного акта, позволяющего региональным властям отказываться от тушения пожаров на некоторых территориях. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

Огонь в лесу (cc)skeeze

Речь идет о принятых в 2015 г. поправках к приказу Минприроды, устанавливающих право властей регионов определять зоны контроля — территории, где тушение пожаров можно признать экономически нецелесообразным.

Так, в документе прописывается, что «прекращение, приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля лесных пожаров при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен, осуществляется на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации».

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