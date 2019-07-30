Рим, , 16:22 — REGNUM

Число граждан Италии, которые считают необходимым проведение досрочных парламентских выборов, превысило число граждан, придерживающихся противоположной точки зрения, передает Termometro Politico во вторник, 30 июля, со ссылкой на опрос Tecne.

Проведение досрочных выборов поддерживают 40,5% граждан, не поддерживают — 38,4%.

Возможность проведения досрочных парламентских выборов в Италии обсуждается в связи с постоянными спорами и конфликтами внутри правящей коалиции «Лиги» и «Движения 5 звезд».

По данным социологов, в случае проведения досрочных выборов осенью 2019 года их выиграют правоцентристские партии: «Лига» (38%) и «Братья Италии» (6,5%) смогут сформировать новую коалицию при поддержке партии Сильвио Берлускони (6,5%) или даже без нее.

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