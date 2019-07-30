Москва, , 16:20 — REGNUM

Подписан российско-индийский контракт на покупку тысячи авиационных ракет различного назначения, сообщает 30 июля Интерфакс-АВН со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Таким образом представители ФСВТС подтвердили сообщения индийских СМИ о крупных заказах для ВВС Индии, размещённых на российских предприятиях военно-промышленного комплекса.

«Действительно, с Индией некоторое время назад были подписаны достаточно крупные контракты по авиационным ракетам, предполагающие поставку порядка тысячи ракет различного назначения», — цитирует агентство пресс-службу ФСВТС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индийское информагентство ANI со ссылкой на неназванные источники среди индийских военных сообщило, что ВВС Индии заключили с Россией контракт на покупку ракет класса «воздух-воздух» на общую сумму более $200 млн. Ракеты Р-27 предназначались для установки на истребители Су-30МКИ ВВС Индии.

Стоит отметить, что наведение этих ракет осуществляется по принципу «пустил-забыл» в любых метеоусловиях и при активном радиоэлектронном противодействии противника.

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